Стали известны стартовые составы на матч 20 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Игра состоится 7 марта, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Кастильо, Шоштарич, Магкеев, Веснер, Калинский, Боселли, Грулев, Кокшаров.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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