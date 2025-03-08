Генич сказал, за счет чего «Краснодар» победил «Пари НН»

Комментатор Константин Генич считает, что фактор удачи стал одним из ключевых в гостевой победе «Краснодара» над «Пари НН» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Пари НН» никак не наиграл на крупное поражение. Все для «Краснодара» удачно сложилось, в том числе быстрый гол. Не уверен, что именно так хотел пробить Батчи в эпизоде со вторым голом, но так вышло. Просто удачно попал. Третий же гол нижегородцев просто приговорил», – сказал Генич.