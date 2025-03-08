Генич сказал, за счет чего «Краснодар» победил «Пари НН»

Комментатор Константин Генич считает, что фактор удачи стал одним из ключевых в гостевой победе «Краснодара» над «Пари НН» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ.
«Пари НН» никак не наиграл на крупное поражение. Все для «Краснодара» удачно сложилось, в том числе быстрый гол. Не уверен, что именно так хотел пробить Батчи в эпизоде со вторым голом, но так вышло. Просто удачно попал. Третий же гол нижегородцев просто приговорил», – сказал Генич.
- Голы у «быков» забили Александр Черников (9-я минута), Жоау Батчи (36-я) и Джон Кордоба (75-я). В компенсированное ко второму тайму время Николай Калинский не реализовал пенальти в ворота «Краснодара».
- «Быки» лидируют в РПЛ с 43 очками. У идущих следом «Зенита» и «Спартака» по 40 очков и игра в запасе.
Источник: «Матч ТВ»