Кордоба высказался об окончании безголевой серии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после гостевой игры 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) сказал, что не испытывал волнения из‑за своей безголевой серии в матчах чемпионата России.

– Как вы сориентировались в моменте с третьим голом команды?

– Я знал, что придет этот момент. Мне всегда нравится играть на ошибках защитников, это снова произошло.

– Что думаете о вероятном уходе из команды своего соотечественника Кастаньо?

– В первую очередь, хотелось бы пожелать ему успехов. Естественно, я буду по нему скучать, у нас много общего. Мы с ним увидимся в сборной и будем проводить время вместе.

– Вы не забивали в РПЛ пять матчей подряд. Что для вас значит прервать эту безголевую серию?

– В первую очередь, нужно сказать спасибо товарищам по команде. Волнения никакого и быть не могло. Только рад, что забил, и продолжу и дальше.