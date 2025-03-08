Кордоба высказался об окончании безголевой серии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после гостевой игры 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) сказал, что не испытывал волнения из‑за своей безголевой серии в матчах чемпионата России.
– Как вы сориентировались в моменте с третьим голом команды?
– Я знал, что придет этот момент. Мне всегда нравится играть на ошибках защитников, это снова произошло.
– Что думаете о вероятном уходе из команды своего соотечественника Кастаньо?
– В первую очередь, хотелось бы пожелать ему успехов. Естественно, я буду по нему скучать, у нас много общего. Мы с ним увидимся в сборной и будем проводить время вместе.
– Вы не забивали в РПЛ пять матчей подряд. Что для вас значит прервать эту безголевую серию?
– В первую очередь, нужно сказать спасибо товарищам по команде. Волнения никакого и быть не могло. Только рад, что забил, и продолжу и дальше.
- Кордоба забил третий гол своей команды в матче на 75-й минуте.
- В этом сезоне 31-летний колумбиец отметился 9 голами и 5 передачами в 16 играх в РПЛ.