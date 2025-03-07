Радимов сравнил работу Станковича и Карреры

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов считает, что «Спартак» при главном тренере Деяне Станковиче забрал много концовок матчей.

«Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков. Его футболисты знают, как он играл и сколько всего выиграл.

Если сравнивать его с Каррерой, то «Спартак» в чемпионском сезоне забрал очень много концовок матчей. При Станковиче – похожая ситуация. Невзрачное начало чемпионата, разговоры об отставке, а затем рывок вперед.

При этом, на мой взгляд, у «Спартака» в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ, что тоже влияет на результат», – сказал Радимов.