Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, также известный по выступлениям за «Спартак», рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит».

– На месте Соболева ты бы ушел в «Зенит»?

– Надо понимать контекст. Допускаю, что это был оптимальный выход, «Спартак» на этом трансфере прилично заработал.

Условно, если бы ему предлагало контракт «Динамо», туда перейти было бы для Соболева спокойнее.

Но я Сашу понимаю – сам бегал вокруг поля в «Спартаке».