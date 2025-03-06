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  • Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»

Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»

Сегодня, 13:00
6

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, также известный по выступлениям за «Спартак», рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит».

– На месте Соболева ты бы ушел в «Зенит»?

– Надо понимать контекст. Допускаю, что это был оптимальный выход, «Спартак» на этом трансфере прилично заработал.

Условно, если бы ему предлагало контракт «Динамо», туда перейти было бы для Соболева спокойнее.

Но я Сашу понимаю – сам бегал вокруг поля в «Спартаке».

  • Соболев был куплен «Зенитом» в августе за 10 миллионов евро.
  • У форварда нет голевых действий в 12 матчах РПЛ за петербургскую команду.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Спартак Рассказов Николай Соболев Александр
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Комментарии (6)
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...короче
1741255970
..."сам бегал вокруг поля в Спартаке". Каждый бегает там, где достоин бегать...
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Persona_non_Grata
1741261673
Сегодня прям день воспоминаний бывших игроков Спартака и всё с провокационными вопросами и темами - и кто же за этим стоит, чья немытая, блеклая физиономия с дурным помойным "ароматом" выглядывает из-за угла ??? )))...
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алдан2014
1741265018
Поперло из обиженных ,играть научитесь нормально. Один играл так себе,второй ренегат,за бабло рванул
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alefreddy
1741277786
Но я Сашу понимаю – сам бы туда....
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