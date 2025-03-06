Экс-спартаковец Рассказов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Я Сашу понимаю»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, также известный по выступлениям за «Спартак», рассказал о своем отношении к переходу Александра Соболева в «Зенит».
– На месте Соболева ты бы ушел в «Зенит»?
– Надо понимать контекст. Допускаю, что это был оптимальный выход, «Спартак» на этом трансфере прилично заработал.
Условно, если бы ему предлагало контракт «Динамо», туда перейти было бы для Соболева спокойнее.
Но я Сашу понимаю – сам бегал вокруг поля в «Спартаке».
- Соболев был куплен «Зенитом» в августе за 10 миллионов евро.
- У форварда нет голевых действий в 12 матчах РПЛ за петербургскую команду.
Источник: Sport24