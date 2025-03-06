Экс-спартаковец Рассказов – о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «У меня нет ограничений»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов готов перейти в «Зенит» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое.
– Ты говорил, что дерби с ЦСКА – принципиальная для тебя с детства заруба. А в «Зенит» ты бы перешел?
– Здесь у меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в «Спартаке» и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю.
Если такое предложение будет – посмотрим, но, наверное, это будет непросто.
- 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
- Затем футболист ушел в «Крылья»
- В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.
Источник: Sport24