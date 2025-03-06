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  • Рассказов: «Было бы уже 4-5 детей, если бы «Спартак» предложил условия, которых я ждал»

Рассказов: «Было бы уже 4-5 детей, если бы «Спартак» предложил условия, которых я ждал»

Сегодня, 10:10
7

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов хотел бы иметь больше детей. Сейчас у него две дочери – Ника и Мия.

– Ты из многодетной семьи. А сколько детей хочешь сам?

– Четыре, пять. Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру.

Жилье – главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку.

Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью.

  • 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
  • Затем футболист ушел в «Крылья».
  • В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Рассказов Николай
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Комментарии (7)
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АК 68
1741247577
Коля, не надо прибедняться, у тебя зарплата в Крыльях 18 тыс. евро в месяц, это почти 2 млн рублей, на эти деньги можно содержать 4-5 детей, было-бы желание.
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k611
1741252888
Играл бы лучше, то предложили бы.
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Каратель помойников
1741253722
Вот если бы ты играл как этого ожидал от тебя Спартак,то предложил бы условия ещё лучше
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алдан2014
1741265529
Чё он несёт? Слов нет. Поди,поживи на тридцатку в месяц,а то и меньше. Спартак ему не доплатил!!!! Вот же гнида
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темирхан
1741269075
а он что? звезда европейского футбола, чтоб бабки выпрашивать? он полный ноль как и большинство российских игроков и должен играть максимум за 50 т.руб. в месяц. а то приху... немного!
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balam
1741271096
ну, кстати,в крылышках совсем по другому выглядит. а аффторы...как всегда
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