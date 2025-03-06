Рассказов: «Было бы уже 4-5 детей, если бы «Спартак» предложил условия, которых я ждал»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов хотел бы иметь больше детей. Сейчас у него две дочери – Ника и Мия.
– Ты из многодетной семьи. А сколько детей хочешь сам?
– Четыре, пять. Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру.
Жилье – главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку.
Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью.
- 27-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Он выступал за главную команду с 2017 по 2022 год.
- Затем футболист ушел в «Крылья».
- В этом сезоне в его активе 16 матчей и 3 ассиста.
Источник: Sport24