Рассказов: «Было бы уже 4-5 детей, если бы «Спартак» предложил условия, которых я ждал»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов хотел бы иметь больше детей. Сейчас у него две дочери – Ника и Мия.

– Ты из многодетной семьи. А сколько детей хочешь сам?

– Четыре, пять. Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру.

Жилье – главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку.

Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью.