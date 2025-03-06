Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна

«Бавария» крупно выиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера».

Мюнхенцы на своем поле разгромили соперника со счетом 3:0.

Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол в активе Джамала Мусиалы.

Гости последнюю четверть матча провели в меньшинстве из-за удаления Норди Мукиэле.

Ответная встреча состоится 11 марта в Леверкузене.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Первый матч

Бавария (Германия) – Байер (Германия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Мусиала, 54; 3:0 – Кейн (с пенальти), 75.

Удаление: нет – Мукиэле, 62.

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