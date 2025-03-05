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Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа

Вчера, 21:35
7

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, также известный по выступлениям за «Спартак», рассказал о любви к русскому рэпу.

– Ты обожаешь русский рэп. Откуда эта страсть?

– Старший брат многое давал послушать. Нравятся и The Chemodan, и Brick Bazuka с Грязным Луи по отдельности. За последний год понравились Leanji, TSB и OPT.

– На концерты ходил?

– Только на ATL. Как только появляется расписание концертов – мониторю. И в Самаре ходил, но в московском Stadium в Москве прям невероятная атмосфера, особенный вайб. Если бы мог, ходил бы несколько дней подряд.

Оставили дочерей и пошли с супругой. Прикольно, но не московский лайв, конечно. Недавно у ATL с Ка тетом вышел новый альбом – мрачняк, как раз люблю такое.

– Три любимых трека ATL?

– «1000» – невероятно крутой трек про мир. Еще «Мэджик Пипл» и «Мама, забери меня обратно».

– А какую музыку ты не переносишь?

– Очень не люблю кальянную музыку, попсу. Рок не воспринимаю ни в каком виде.

– Что ответишь тем, кто считает русский рэп кошмаром?

– Тот рэп, что слушаю я, можно любить за смыслы, за тексты. Вот у «Чемоданов» строки, например: «И я не смирился с мыслью, что говорить о смысле не имеет смысла». Или «Не в деньгах счастье? Тогда отдай их мне». Это же поэзия двадцать первого века.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рассказов Николай
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Комментарии (7)
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мАсквобадгуно
1741200122
Воспитание заметно, любит банановые песенки. В Спартаке, тоже не ахти, любят Элтона Джона, windows95.
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SanInstructor
1741200144
какая поэзия? это кал!!!
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...короче
1741201281
...есть, конечно, перлы и в этом стиле, но увы, редки они и то - миксовки с другими музыкальными направлениями. В основном - венигретная блевотина из скудословия и тупоритмия...
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7:1
1741204685
послушал пару треков из его рекомендаций, чтобы быть в теме, про что он вообще, и что сейчас модно у людей его возраста - чуть не блеванул. насчёт рока я с ним согласен. с него тоже хочется блевать, особенно с русского, особенно со старья, типа всех этих арий, алисов, агатов кристей, чайфов, мерзотнейших этих, как их.. где арбенина и прочая подобная нечисть.
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7:1
1741205382
слушайте российский фонк! гы-гы! GWRZTRMNR - SOS
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DOCTOR PENALTY
1741206539
Чувак из "Оврага подпольщиков". """
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DMитрий
1741213954
Вот тупой же! Рассуждения на грани "малолетнего фола". Всё о том, что наговорил выплёскивая поллюцию на губах, можно сказать тактично и без каких-то язвенных тонов. А лучше молчать, если не отдупляешь музыкальную тему.
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