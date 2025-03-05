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  • Болельщики массово проклинают Журавеля после его критики Станковича и Бубнова: Тимур ответил

Болельщики массово проклинают Журавеля после его критики Станковича и Бубнова: Тимур ответил

Вчера, 15:03
6

Фанатам «Спартака» не понравилось, что комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель уничижительно высказался о Деяне Станковиче.

  • Также накануне Журавель выразил скепсис насчет возвращения в эфир Александра Бубнова.

«Вижу проклятия в комментах и напоминание о мемной истории с Муратом Якином. И улыбаюсь.

Потому что люди, которые не согласились с моей точкой зрения по Бубнову и Станковичу, решили, что лучший способ подчеркнуть мою неправоту, – грубость. То есть, большинство не высказывает аргументы, не приводят доводы, а просто пишут оскорбления.

Знаю, что многие коллеги сразу отправляют авторов таких комментов в бан. А я понял, что не хочу. Пусть остаются. на память.

А что касается Бубнова, то пока кроме ностальгического обаяния я не получил ничего интересного. Это тоже важный фактор, но я всегда включал «Коммент.Лайв» для другого. И Станкович своими перестановками чуть не отдал матч команде, находящейся в меньшинстве – не вижу поводов не обратить на это внимание.

В общем, я с удовольствием прочитаю конструктивные комменты. И без удовольствия оставлю нетронутыми грубости», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Бубнов Александр
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Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1741176740
"..И Станкович своими перестановками чуть не отдал матч команде, находящейся в меньшинстве – не вижу поводов не обратить на это внимание." Здесь согласен с Тимуром. Зачем надо было выпускать совершенно не готового еще Гарсию? В итоге ни одного полезного действия. Я понимаю, что деньги большие заплачены и он должен играть, но не в такой же форме? И второй момент - на позицию Барко вместо логичных Игнатова или Пруцева выпустил почему то Литвинова. С чего бы? Это были реально странные и рискованые замены. И если бы это был не Оренбург..
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Спартачище
1741190526
Открыто обсуждать качество игры болотного посмешища и гениальные решения симачки тимурчику запрещено хозяевами
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Петр-Соколов-google
1741222373
Ты подделка-паразит, занимающая чужое рабочее место. Из за таких как ты заслуженные в спорте люди не имеют возможности работать там ,где они, в отличие от тебя, профи. Ведь ты , чепушило, тяжелей своего члена в жизни ничего не поднимал.куда ты лезешь комментировать профессиональный спорт!?Что ты можешь знать о нагрузках!? И это не только тебя на матче касается... Паразиты , не имевшие в жизни никакого отношения к большому спорту, заняли чужие рабочие места. И отдельная история + это журавель на матчах Спартака. Почему!? За что!? Причем этого недомерка с узкими плечиками показывают во весь рост. Вы там часом на матче не о... ели!?
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