Болельщики массово проклинают Журавеля после его критики Станковича и Бубнова: Тимур ответил

Фанатам «Спартака» не понравилось, что комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель уничижительно высказался о Деяне Станковиче.

Также накануне Журавель выразил скепсис насчет возвращения в эфир Александра Бубнова.

«Вижу проклятия в комментах и напоминание о мемной истории с Муратом Якином. И улыбаюсь.

Потому что люди, которые не согласились с моей точкой зрения по Бубнову и Станковичу, решили, что лучший способ подчеркнуть мою неправоту, – грубость. То есть, большинство не высказывает аргументы, не приводят доводы, а просто пишут оскорбления.

Знаю, что многие коллеги сразу отправляют авторов таких комментов в бан. А я понял, что не хочу. Пусть остаются. на память.

А что касается Бубнова, то пока кроме ностальгического обаяния я не получил ничего интересного. Это тоже важный фактор, но я всегда включал «Коммент.Лайв» для другого. И Станкович своими перестановками чуть не отдал матч команде, находящейся в меньшинстве – не вижу поводов не обратить на это внимание.

В общем, я с удовольствием прочитаю конструктивные комменты. И без удовольствия оставлю нетронутыми грубости», – написал Журавель.