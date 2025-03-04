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  • Журавель не разделяет восторгов от камбэка Бубнова: «Позволю себе подушнить»

Журавель не разделяет восторгов от камбэка Бубнова: «Позволю себе подушнить»

Вчера, 11:20
5

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на возвращение Александра Бубнова в эфир.

  • Бубнов накануне рассказал, что эфирная пауза была связана с проблемами с суставами. Ранее была информация о психическом расстройстве.
  • В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.
  • Бубнов будет выступать в «Коммент Шоу» на постоянной основе.

«Вижу восторги относительно возвращения Александра Бубнова. Это и вправду прикольное решение. Но позволю себе немного подушнить.

С момента «дуойек» от Бубнова народилась новая футбольная аналитика, за которой Бубнов, конечно, не поспевает. Слишком поверхностно и обычно он нынче звучит.

Это Клаудио Раньери в «Роме» или Дэвид Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом. С короткосрочным эффектом. Но по дистанции… Не знаю.

Но я, конечно, как постоянный зритель КШ смотреть Лайв не перестану. И буду следить за адаптацией. Вероятно, Бубнову нужно набрать форму, привыкнуть к формату и я сменю свой скепсис. Мне бы этого очень хотелось», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
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Комментарии (5)
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1741078272
Пятки жжёт.Привыкли болтать,с видом единственных знатоков и ценителей,лезут в тренерскую профессию со своим журналистским рыло.Бубен "мне не друг",но как принимать мяч,бортануть соперника,куда бежать и куда отдать мяч он точно лучше "журавлёв" знает,до сих пор.
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777+
1741087026
Бубнов - это о футболе!!!!.... (каким бы "старомодным", для кого-то он не казался). А Журавель это (смесь камеди клаб и медийного футбола) - околофутбольные новости.....
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crf575757
1741098222
Тимур! У нас, ростовских болельщиков,к Вам большая просьба! ЗАТКНИТЕ своего коллегу ГЕНИЧА пустоголового. Ему в Ростове скоро наверное начистят хлебало за гадости,которые он систематически поносит о команде. Это началось, когда он продался Спартаку за красную куртку, а люди из Ростова это заметили. С тех пор он ядом исходит.
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