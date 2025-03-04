Журавель не разделяет восторгов от камбэка Бубнова: «Позволю себе подушнить»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на возвращение Александра Бубнова в эфир.

Бубнов накануне рассказал, что эфирная пауза была связана с проблемами с суставами. Ранее была информация о психическом расстройстве.

В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.

Бубнов будет выступать в «Коммент Шоу» на постоянной основе.

«Вижу восторги относительно возвращения Александра Бубнова. Это и вправду прикольное решение. Но позволю себе немного подушнить.

С момента «дуойек» от Бубнова народилась новая футбольная аналитика, за которой Бубнов, конечно, не поспевает. Слишком поверхностно и обычно он нынче звучит.

Это Клаудио Раньери в «Роме» или Дэвид Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом. С короткосрочным эффектом. Но по дистанции… Не знаю.

Но я, конечно, как постоянный зритель КШ смотреть Лайв не перестану. И буду следить за адаптацией. Вероятно, Бубнову нужно набрать форму, привыкнуть к формату и я сменю свой скепсис. Мне бы этого очень хотелось», – написал Журавель.