Журавель уничижительно высказался о Станковиче: «Не супертактик, а, возможно, гуру обнимашек»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса.

Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», – сказал Журавель.