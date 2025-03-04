Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Журавель уничижительно высказался о Станковиче: «Не супертактик, а, возможно, гуру обнимашек»

Журавель уничижительно высказался о Станковиче: «Не супертактик, а, возможно, гуру обнимашек»

Вчера, 15:43
36

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Спартак» еле-еле обыграл «Оренбург». Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса.

Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», – сказал Журавель.

  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
  • Следующий соперник – «Рубин» (9 марта).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Директор «Спартака» оценил работу Станковича 1
Бубнов – о словах Станковича: «Меня поразило, что он сказал» 15
Станкович оценил два ассиста Маркиньоса с «Оренбургом» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1741100038
Тимурка,сосунок-малорослик,хоббит недоношенный,куда ты свой клюв суешь?
Ответить
2GAR-jenka
1741101382
Вставляет громкие 5 копеек что бы не забывали о его существовании в СМИ
Ответить
sochi-2013
1741101892
Птица-Говорун.........
Ответить
timon2401
1741102054
ни чего другого от человека получающего з.п. в газпром медия и не услышишь.. только вот кто Деян, тренер одного из самых популярных клубов страны, а кто Журавель..пустобрех возле кромки поля
Ответить
Чикагэу
1741102600
Смотрю футбол без звука именно из-за таких идиотов. И таких там 99 процентов, возомнили себя такими же участниками футбола, как клубы рпл,а на самом деле они пыль.
Ответить
Интерес
1741104518
Вот-вот,это то,о чём я говорил ранее,в приложении высказывания геничей-журавлей о Бубнове.Гнать вас всех надо сраной метлой,ибо вы настолько возвысили себя в своём тёплом финансовом коллективе,что оцениваете и комментируете не игру под названием футбол,и действия футболистов,а тактику и тренерские решения,которые для нас всех могут казаться неочевидными,но за которыми стоит то ЗНАНИЕ(как общефутбольное,так и внутрикомандное),которое нам НЕДОСТУПНО.Иначе мы все-многостаночники,специалисты "щЫрокого профиля",типа "слесарь -гинеколог".КАк тот электрик в женском кабинете из анекдота,проведший осмотр,а потом изрекший :"Ну ничего,сейчас придёт доктор и вас вылечит".А вы тогда кто? А я электрик,лампочки перегоревшие меняю!" Вот,мля,меняйте лампоч
Ответить
Исмо
1741104882
Ещё один идиот)))
Ответить
Dimaz 10
1741105718
Удивительный непрофессионализм. Чтобы не забыли?)
Ответить
andr45
1741108144
ШАБАШ НЕДОДИЛЕТАНТОВ с Матч ТВ ЖУРАВЕЛЬ «Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами» ГУБЕРНИЕВ «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ЧЕРДАНЦЕВ «Сбываются самые пессимистичные прогнозы. Ничего нового «Спартак» не показывает. Знаменитый футболист не означает сильный тренер. Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно.» КОРНЕЕВ «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков» ГРИГОРЯН «А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно ве
Ответить
Oldtrafford83
1741151403
Кто дал слово этому петуху очкастому, как обычно тупая чушь из его рта!!!
Ответить
Главные новости
Петржела сказал, кто возглавит сборную России после Карпина
08:55
1
Канчельскис рассказал, на что обменял бы все свои достижения
08:42
Реакция Артеты на 7:1 «Арсенала» с ПСВ
08:30
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико»
07:45
Мостовой и Аршавин получили тренерские лицензии, трансферная цель «Зенита» на лето, старт 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:25
«Спартаку» зимой предлагали двух нападающих из других клубов РПЛ
01:11
16
Лига чемпионов. «Арсенал» уничтожил ПСВ (7:1), «Боруссия Д» сыграла вничью с «Лиллем» (1:1)
00:56
2
Лига чемпионов. «Реал» дома обыграл «Атлетико» (2:1) в первом матче 1/8 финала
00:52
Только 4 футболиста забили 25 голов в ЛЧ в более молодом возрасте, чем Родриго
00:47
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
00:36
3
Все новости
Все новости
«Спартаку» зимой предлагали двух нападающих из других клубов РПЛ
01:11
16
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
00:36
3
Агент Тюкавина высказался о состоянии форварда «Динамо», порвавшего кресты
00:12
Тихонов вспомнил о работе в тренерском штабе Карпина в «Спартаке»
Вчера, 23:50
1
Бабаев рассказал о принципах формирования состава ЦСКА
Вчера, 23:34
1
Экс-защитник «Зенита» Родригао выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры
Вчера, 22:51
6
Мостовой назвал приоритетный для начала тренерской карьеры город
Вчера, 22:31
1
Газзаев назвал основного претендента на титул РПЛ – это не «Зенит»
Вчера, 21:55
2
Титов дал прогноз, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Вчера, 21:00
2
«Локомотив» забанил журналиста «Матч ТВ» – автора скандального интервью с Дзюбой
Вчера, 20:49
5
Карасев отреагировал на мнения, что он стал хуже судить
Вчера, 20:40
3
5 самых дорогих российских свободных агентов
Вчера, 20:27
Глава «Спартака» дал совет болельщикам, как воспринимать будущие поражения
Вчера, 20:14
3
Глушаков дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ
Вчера, 20:07
4
Семин – о начале тренерской карьеры Мостового: «Зидан тоже нигде не работал, а потом принял «Реал» и выигрывал»
Вчера, 19:54
8
Радимов назвал лучшую команду 19-го тура РПЛ – это не «Спартак»
Вчера, 19:31
2
Давыдов назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 19:04
Директор «Спартака» оценил работу Станковича
Вчера, 18:53
1
«Зенит» планирует купить Салазара летом
Вчера, 18:31
3
В «Спартаке» объяснили, почему бесплатно отпустили игроков зимой
Вчера, 18:20
5
Титов: «Спартак» – главный претендент на титул РПЛ»
Вчера, 18:06
8
Зенитовец Педро стал отцом в 19 лет
Вчера, 17:56
17
Рианчо – о Соболеве: «Не симулянт, но красиво падать умеет»
Вчера, 17:45
2
Мостовой объяснил, почему ему легко далось обучение на тренера
Вчера, 17:36
2
Бабаев впервые рассказал, что у ЦСКА могли отнять путевку в финал Кубка УЕФА
Вчера, 17:29
2
Радимов ответил, благодаря кому «Краснодар» не проиграл «Крыльям Советов»
Вчера, 17:21
1
Кахигао откровенно рассказал, о чем разговаривал с Карпиным на матче «Спартак» – «Оренбург»
Вчера, 17:08
1
В «Спартаке» планируют взыскать с Соболева ущерб за его кражу
Вчера, 17:02
17
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 