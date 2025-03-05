Реакция Артеты на 7:1 «Арсенала» с ПСВ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгром ПСВ. Лондонцы победили со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы говорим о том, насколько в Лиге чемпионов важна игра в штрафной. Сегодняшний день – один из ярких тому примеров.

Очень рад за ребят, мы не забили ни одного гола в последних двух матчах, и по этому поводу была большая шумиха. Сегодня мы забили очень впечатляющие голы. В этом прелесть футбола. Сосредоточься на том, что ты делаешь, старайся изо всех сил. Никто не знает, что произойдет. Это игра случайностей, может произойти что угодно.

Потрясающий результат на выезде в турнире, который мы любим и по которому скучали много лет. Это особенный вечер для нас», – сказал Артета.