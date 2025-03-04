Титов дал прогноз, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал результативность форварда команды Манфреда Угальде.

«Опять Угальде забивает, он полностью адаптировался. Скорее всего, вопросов не будет, кто станет лучшим бомбардиром. Думаю, пять-шесть мячей Угальде до конца забьет точно, возможно, даже больше. Здесь уже стоит задача сохранить его на следующий год.

Как я знаю, зимой на него были предложения, но парень остался. Забивает голы и получает удовольствие. Летом на него будет огромный спрос, важно сохранить его», – сказал Титов.