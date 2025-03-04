Глушаков дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на ютуб-канале «О, футбол!» дал прогноз на итоговую топ-3 РПЛ. По версии игрока, она будет выглядеть так.

1. «Зенит».

2. «Спартак».

3. «Краснодар».

– Во-первых, в «Краснодаре» непонятно, что будет со Сперцяном. Во-вторых, как-то они невнятно… Посыпались. А по «Спартаку»… «Зенит» не отпустит. В год столетия они не отпустят.

Я хочу, чтобы «Спартак» выиграл наконец-то чемпионство, но вы же понимаете, что у «Зенита» столетие. Сложно будет тягаться.

– А ты помнишь, кто в гол столетия «Спартака» стал чемпионом?

– «Зенит»? Хочешь сказать, что «Спартак» испортит празднику «Зениту»?

– Не может такого быть?

– Сложно будет. При всем уважении.