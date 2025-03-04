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  • Радимов ответил, благодаря кому «Краснодар» не проиграл «Крыльям Советов»

Радимов ответил, благодаря кому «Краснодар» не проиграл «Крыльям Советов»

Вчера, 17:21
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Бывший игрок «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» – «Крылья» (1:1).

«Спасибо Агкацеву надо сказать за то, что «Краснодар» не проиграл этот матч. Но «Крылья» усилились. Сыграли четко, дисциплинированно, надежно, и это абсолютно не удивило. Плюс, я так понимаю, что «Краснодар» потерял сейчас Сперцяна. И вот, пожалуйста, то, о чем мы говорили в межсезонье – трансферная кампания. У «Зенита» не вышел Луис Энрике, «Зенит» не смог додавить до ЦСКА.

То есть, не хватало человека, который индивидуально разберется. Я думаю, что с ним было бы полегче и больше возможностей. У «Спартака» выходят футболисты на замену, двое, но мы дойдем еще подробно до них. Один забивает гол, усиливает, при том, что против десятерых игроков «Оренбурга» «Спартак» играл блекло. А у «Краснодара» некому выйти. И теперь, получив еще пробоину в лице Сперцяна, вот и думай, как это решать», – сказал Радимов.

  • «Краснодар» после потери очков утратил лидерство в таблице.
  • Следующий соперник «Краснодара» – «Пари НН» (7 марта).
  • У краснодарцев 0 трофеев в истории.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Радимов Владислав
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Комментарии (1)
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BoevStas1
1741108553
Ага одного не хватило)))бред и за Зенит тоже,один в поле не воин.Они там все профессионалы.
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