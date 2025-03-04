Нино назвал главное отличие Петербурга от Рио-де-Жанейро

Защитник «Зенита» Нино сравнил Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро.
«Оба города очень комфортны для жизни. Я получил очень крутой опыт, проведя время в Рио и в Санкт-Петербурге.
Пожалуй, главное отличие – это уровень безопасности, потому что в России я могу совершенно спокойно погулять с семьей, посидеть в парке, отдохнуть, зайти в магазин или в ресторан и так далее.
Все-таки Рио – очень густонаселенный, активный и подвижный город, так что вопрос безопасности в Бразилии более подвижный. В Петербурге я ощущаю себя гораздо спокойнее в этом плане», – сказал Нино.
- Бразилец в России год.
- 27-летний Нино провел за «Зенит» 37 матчей, забил 2 гола.
- Игрок стоит 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings