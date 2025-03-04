Солари ответил, какой клуб популярнее в мире – «Спартак» или «Зенит»

Новичок «Спартака» Пабло Солари сравнил популярность московского клуба и «Зенита».
«Я бы сказал, что известность «Зенита» и «Спартака» в Аргентине примерно одинакова. Но «Спартак» более популярен на международной арене в целом.
Про «Зенит», возможно, больше говорилось в прошлом году, потому что было много трансферов и контактов с аргентинскими футболистами», – сказал Солари.
- Выйдя на замену, Солари забил дебютный гол в РПЛ в матче 19-го тура против «Оренбурга» (2:0).
- Пабло куплен зимой у «Ривер Плейта».
- Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).
Источник: Sport24