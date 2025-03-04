Солари ответил, какой клуб популярнее в мире – «Спартак» или «Зенит»

Новичок «Спартака» Пабло Солари сравнил популярность московского клуба и «Зенита».

«Я бы сказал, что известность «Зенита» и «Спартака» в Аргентине примерно одинакова. Но «Спартак» более популярен на международной арене в целом.

Про «Зенит», возможно, больше говорилось в прошлом году, потому что было много трансферов и контактов с аргентинскими футболистами», – сказал Солари.