Солари признался, что не знает легенд «Спартака»

Новичок «Спартака» Пабло Солари сообщил, что пока не погружен в историю клуба.

«К сожалению, я пока не знаю никого из легенд «Спартака». Конечно, мне их называли, когда я посещал клубный музей. Однако, должен признаться, что я еще не запомнил имена.

Но я собираюсь и планирую выучить историю клуба. Это не проблема», – сказал аргентинец.