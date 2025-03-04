Солари признался, что не знает легенд «Спартака»

Новичок «Спартака» Пабло Солари сообщил, что пока не погружен в историю клуба.
«К сожалению, я пока не знаю никого из легенд «Спартака». Конечно, мне их называли, когда я посещал клубный музей. Однако, должен признаться, что я еще не запомнил имена.
Но я собираюсь и планирую выучить историю клуба. Это не проблема», – сказал аргентинец.
- Выйдя на замену, Солари забил дебютный гол в РПЛ в матче 19-го тура против «Оренбурга» (2:0).
- Пабло куплен зимой у «Ривер Плейта».
- Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).
Источник: «РБ Спорт»