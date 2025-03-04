Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Владислав Радимов поделился впечатлениями по итогам игры 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (2:0).

– Видно было, что «Спартак» уверен в своих силах. Они были уверены, что выиграют эту встречу. И ощущалось, что первый гол – это просто вопрос времени.

«Спартаку», если команда хочет чемпионства, надо добавлять. Но у команды очень хорошая скамейка.

В отличие от того же «Краснодара» или «Динамо», тому же ЦСКА не хватит игроков. Рано или поздно это скажется по ходу сезона.

– «Зенит» и «Спартак равны?

– Я думаю, что да. Они будут бороться за чемпионство.

Станкович после матча с «Оренбургом» был категорически недоволен игрой команды. Они занимались непонятно чем.

По осени «Спартак» добивал соперника. Вот чего хочет Станкович. И это правильно. Это максимализм, который должен быть. В «Спартаке» по‑другому просто нельзя.