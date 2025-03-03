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  • Матч «Вильярреал» – «Эспаньол» перенесен на неопределенный срок: известна причина

Матч «Вильярреал» – «Эспаньол» перенесен на неопределенный срок: известна причина

Вчера, 23:56
1

В Испании не удалось завершить 26-й тур чемпионата в запланированные сроки.

Игру между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» перенесли из-за погодных условий.

Сегодня футболисты прибыли на стадион, провели разминку, но судья решил отменить матч из-за угрозы ливня.

«В связи с рекомендациями по технике безопасности из-за риска наводнения в результате урагана «Дана» в Кастельоне, сообщаем вам о решении перенести матч 26-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», – говорится в официальном заявлении.

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Источник: Marca
Испания. Примера Эспаньол Вильярреал
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Комментарии (1)
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7:1
1741036847
достали эти заголовки. нормально не написать, что ли, что из-за погоды? нет, нужно писать "известна причина", лишь бы кликнули. вам эти жалкие несколько кликов той самой погоды не сделают.
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