Канчельскис прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Андрей Канчельскис оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.

«Сантос – гражданин России. Зачем тогда паспорт получал? Он надеялся, что вызовут в сборную России. Всe правильно.

Это очень важный и интересный шаг. Решение о вызове футболистов принимает Валерий Карпин, который отвечает за результат.

Люди играют в футбол до 40 лет, ничего страшного нет. Ещe раз: это решение Карпина. Сантос и Круговой должны быть в составе сборной», – сказал Канчельскис.