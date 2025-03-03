Канчельскис прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Андрей Канчельскис оценил приглашение Дугласа Сантоса из «Зенита» в расширенный состав сборной России.
«Сантос – гражданин России. Зачем тогда паспорт получал? Он надеялся, что вызовут в сборную России. Всe правильно.
Это очень важный и интересный шаг. Решение о вызове футболистов принимает Валерий Карпин, который отвечает за результат.
Люди играют в футбол до 40 лет, ничего страшного нет. Ещe раз: это решение Карпина. Сантос и Круговой должны быть в составе сборной», – сказал Канчельскис.
- Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи.
Источник: Metaratings