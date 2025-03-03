Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» опоздало с увольнением главного тренера Марцела Лички.

Московская команда в воскресенье сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Динамовцы идут на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидеров на 4 очка.

– Мне кажется, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.

– Какими заявлениями?

– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше.

Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос?

Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.

– Почему?

– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…

Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?

– Он должен врать?

– Он должен честно сказать: «Я мудак, *** (проиграл) матч».