Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» опоздало с увольнением главного тренера Марцела Лички.
- Московская команда в воскресенье сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).
- Динамовцы идут на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидеров на 4 очка.
– Мне кажется, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.
– Какими заявлениями?
– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше.
Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос?
Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.
– Почему?
– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…
Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?
– Он должен врать?
– Он должен честно сказать: «Я мудак, *** (проиграл) матч».