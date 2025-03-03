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  • Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»

Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»

Вчера, 19:40
13

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» опоздало с увольнением главного тренера Марцела Лички.

  • Московская команда в воскресенье сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).
  • Динамовцы идут на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидеров на 4 очка.

– Мне кажется, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.

– Какими заявлениями?

– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше.

Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос?

Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.

– Почему?

– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…

Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?

– Он должен врать?

– Он должен честно сказать: «Я мудак, *** (проиграл) матч».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Гурцкая Тимур
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Комментарии (13)
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Тинез Розоп
1741020232
Тебе тоже самое надо говорить…
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7:1
1741021077
в конце прошлого сезона он так и сказал, вообще-то.
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SanInstructor
1741021211
Гурцкую в тренеры!!!
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Александр.Т.
1741022783
Просрал наверное на ставке большую сумму , вот и орёт))
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мАсквобадгуно
1741025096
Гурская просит Личку сказать, что Гурская му*ак? Странная просьба.
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andr45
1741026291
Не знаю насколько Личка мудак, но что ты таковой уж точно) Ни черта не понимает ни в футболе, ни в тренерском ремесле, ни в игроках, а куда то лезет))) ОБ УГАЛЬДЕ «Это нападающий гораздо ниже уровня, чем Тюкавин. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар.» О МАРКИНЬОСЕ  «Вы покупаете говно, вы усредняете «Спартак»
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zigbert
1741027343
Без тебя разберутся.Зачем вообще таким идиотам позволяют делать такие грубые высказывания.
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