Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка остался недоволен игрой своей команды с «Ростовом». Встреча 19-го тура РПЛ закончилась со счетом 1:1.

«Не было и минуты, где бы мы были лучше. Соперник нас сегодня простил. Это очко – плюс для нас. Проблема была одна: игроки не открывались, ждали длинные мячи. Мяч был на земле только пять минут. В основном играли длинные мячи.

Я очень расстроен, ненавижу боязливость. Для меня нет проблемы, если ты ошибешься, но когда прячешься – это проблема. Таких игроков было сегодня больше одного.

Сегодня мы приехали после сборов. Тебе дают шанс сыграть в составе, а ты его не используешь. Сегодня вся игра команда плохо. С одной стороны, ни Глебов, ни Касерес плохого ничего не сделали, но как команда мы были плохи», – сказал Личка.