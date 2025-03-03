Карпин обратился к Тюкавину, порвавшему кресты

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментируя выбор расширенного состава национальной команды на мартовский сбор, упомянул травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

– Что изменилось в вашем графике после ухода из «Ростова»?

– Почувствовал преимущества работы в новом графике сразу и «на полную катушку», успел побывать на трeх матчах прошедшего тура РПЛ. Раньше, конечно, посмотреть столько матчей вживую было бы невозможно.

– Это первый сбор после зимнего перерыва. На что в первую очередь обращали внимание при формировании расширенного списка сборной: на последние туры перед паузой или скорее на работу игроков на сборах и в контрольных матчах? Возможно, внесли изменения в список уже по итогам тура?

– Естественно, учитывали работу игроков на сборах: Юрий Никифоров и Николай Писарев были в Турции и ОАЭ, посещали сборы клубов и контрольные матчи, поэтому информацию о состоянии кандидатов в сборную тренерский штаб получал в режиме реального времени.

Примерный список игроков был составлен еще до тура, но в него добавилось несколько футболистов, хорошо проявивших себя в официальных матчах РПЛ.

К огромному сожалению, не обошлось без травм: серьeзное повреждение получил Константин Тюкавин, поэтому его нет в списке. Хотелось бы его поддержать, пожелать ему скорейшего восстановления.