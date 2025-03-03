Карпин весной посетит трех российских легионеров в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается съездить в Испанию, Францию и Швейцарию.
«Планы выстраивать – этого в голове пока нет. Будут выезды в апреле-мае навестить Головина, Захаряна, Антона Миранчука.
Хотелось бы пообщаться с тренерами их команд, получить более полную информацию о каждом из наших легионеров», – сказал Карпин.
- Тренер в феврале ушел из «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе в сборной России.
- Александр Головин выступает за «Монако», Арсен Захарян – за «Реал Сосьедад», Антон Миранчук – за «Сьон».
Источник: «Чемпионат»