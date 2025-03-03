Карпин весной посетит трех российских легионеров в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается съездить в Испанию, Францию и Швейцарию.

«Планы выстраивать – этого в голове пока нет. Будут выезды в апреле-мае навестить Головина, Захаряна, Антона Миранчука.

Хотелось бы пообщаться с тренерами их команд, получить более полную информацию о каждом из наших легионеров», – сказал Карпин.