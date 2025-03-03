Агент Дугласа Сантоса ответил на вопрос о выборе между сборными России и Бразилии

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал ситуацию с приглашением игрока одновременно в две сборные.
- 28 февраля стало известно о вызове 30-летнего футболиста в сборную Бразилии.
- Сегодня его включили в расширенный состав сборной России на товарищескую встречу с Замбией.
«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», – сказал Фрейтас.
- Сантос – капитан «Зенита».
- Осенью он получил гражданство РФ.
- Сборная Бразилии в марте сыграет в отборе ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.
Источник: «Спорт-Экспресс»