Солари: «Спартак» воспользовался шансом догнать «Краснодар» и «Зенит»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари прокомментировал дебют за команду.

Выйдя на замену, Солари забил дебютный гол в РПЛ в матче 19-го тура против «Оренбурга» (2:0).

Пабло куплен зимой у «Ривер Плейта».

Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).

«Я очень доволен своим дебютом, тем более что мне удалось забить гол. Конечно, я слежу за таблицей, вчера смотрел матчи «Зенита» и «Краснодара».

Мы воспользовались шансом догнать их. Надеюсь, нам удастся закрепить свои позиции», – сказал Солари.