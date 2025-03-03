Пономарев: «Угальде сыграл с «Оренбургом» слабенько, ничего интересного не сделал»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (2:0).

«Спартак» сыграл дружно, командно, проблем много у них не возникало. Хотя, конечно, создал у ворот соперника моменты, которые должен был реализовывать. Самое интересное, что гости вроде создают хороший момент, но тут же обороткой забивает Угальде. Хотя сыграл он сегодня слабенько, ничего интересного не сделал. Так иногда бывает.

Игра была почти равная, но, когда произошло удаление, уже всe было ясно. Хотя «Оренбургу» даже удавалось атаковать. Что касается Солари, то его гол был больше случайностью, на мой взгляд. Просто удача, и пробил он, нельзя сказать, что зряче», – сказал Пономарев.