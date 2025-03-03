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  • Пономарев: «Угальде сыграл с «Оренбургом» слабенько, ничего интересного не сделал»

Пономарев: «Угальде сыграл с «Оренбургом» слабенько, ничего интересного не сделал»

Вчера, 09:16
35

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Спартак»«Оренбург» (2:0).

«Спартак» сыграл дружно, командно, проблем много у них не возникало. Хотя, конечно, создал у ворот соперника моменты, которые должен был реализовывать. Самое интересное, что гости вроде создают хороший момент, но тут же обороткой забивает Угальде. Хотя сыграл он сегодня слабенько, ничего интересного не сделал. Так иногда бывает.

Игра была почти равная, но, когда произошло удаление, уже всe было ясно. Хотя «Оренбургу» даже удавалось атаковать. Что касается Солари, то его гол был больше случайностью, на мой взгляд. Просто удача, и пробил он, нельзя сказать, что зряче», – сказал Пономарев.

  • Угальде с 16 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
  • «Спартак» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром» и «Зенитом».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Рубин» (9 марта).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Оренбург Спартак Угальде Манфред Пономарев Владимир
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Комментарии (35)
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SLADE2019
1740985654
Х...ю пронес, причем в очередной раз г-н Пономарев. Уж футбольному человеку не пристало такую пургу написать (проговорить).
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Прокс
1740986270
Ну с Чемпионами он точно не забьёт!!!!
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...короче
1740986667
...было кому сыграть "сильненько", что бы он получил свой шанс, который использовал и по факту принёс три очка...
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ivany4
1740986680
Не важно, что ты про него говоришь. важно, что он делает. Для команды Спартак, он более ценен, чем твое величие в прошлом и мнение в настоящем.))
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Таврида
1740988227
Надо Пономарева, Мостового и Орлова куда-нибудь в скрытые посты закидывать, чтобы их только ярые поклонники могли читать.
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subbotaspartak
1740988332
Слабенько... Средненько дубль... Хорошо хеттрик... Отлично... как у меня не бывает теперь...
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шахта Заполярная
1740992675
Ни чего интересного, только гол забил и три очка принес. Пономарев хватит свою глупость рекламировать, уже и так про нее все знают.
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NewLife
1740994334
Желаю Манфреду повторять эту слабую игру во всех последующих матчах))
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алдан2014
1740996797
Пономарёв матч смотрел вообще? Сколько Угальде работал в прессинге. Всегда шёл на вратаря. Отработал от и до. И гол непростой забил. Какие претензии? У Пономаревых - Каващашвили - Ловчевых,какие то необоснованные претензии .
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WILDLING_HRUNDEL
1741012243
Снова повезло коротышке
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