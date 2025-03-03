Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» перед этой игрой все расклады знал, игроки понимали: нужно обязательно выигрывать, чтобы сравняться по очкам с лидерами. Так что настрой в команде Станковича был очень серьезный. В «Оренбурге» проблем с настроем тоже быть не могло: уральцам терять нечего, нужно бороться за выживание. Конечно, основная борьба пойдет в матчах с прямыми конкурентами, но против «красно-белых» можно было протестировать готовность к этой борьбе.

По игре «Оренбург» на меня хорошее впечатление произвел. Единственное, команду подвело удаление в начале второго тайма. В ином случае могли бы еще большее сопротивление оказать. Думаю, здесь есть вина тренерского штаба, что не догадались Сидорова поменять в перерыве. Он проводил в целом неплохой матч, но играл против Маркиньоса, резкого футболиста с хорошим дриблингом. Риск повторно нарушить правила против бразильца был высоким.

Могу отметить, что «Оренбург» не закрывался, просто «Спартак» заставлял соперника играть от обороны, создавали опасные моменты. В одном из эпизодов Савельев выиграл у Бабича борьбу, но не совсем правильно сориентировался потом. Надо было перебрасывать мяч через вышедшего из ворот Максименко, а он сделал лишнее касание.

У «Спартака» подходов было много, ударов хватало, но таких явных моментов не было. Первый мяч – ошибка обороны «Оренбурга», нельзя в штрафной передавать нападающего, нужно играть до конца. Угальде сыграл в привычной манере: передача с фланга, игра на опережение, гол. Затем дожали и забили второй мяч.

Были ли шансы у команды Слишковича избежать поражения? Если бы удаления не произошло, то, возможно, да. Когда пропускаешь, а потом еще и удаление, то шансов, конечно, мало. Но в целом хороший матч команда провела, функционально готовы, в матчах с прямыми конкурентами шансы, думаю, будут», – сказал Бубнов.