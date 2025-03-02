Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится 2 марта, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Татаев, Караташ, Сидоров, Башич, Рыбчинский, Марин, Гюрлюк, Мансилья, Михайлов.

Главный тренер: Владимир Слишкович

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!