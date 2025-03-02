Скопинцев не согласен, что РПЛ – говно: «Лучшая лига мира!»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев выразил несогласие с мнением нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о чемпионате России.

33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».

Скопинцев играл в РПЛ за «Ростов», «Краснодар».

Дмитрий дважды брал бронзу с «Динамо».

– Как оцените фразу Кокорина, что РПЛ – говно?

– Я не согласен, РПЛ – лучшая лига мира! (Улыбается.) Странно слышать от него такие слова, для меня это непонятно. Конечно, сравнивая с уровнем, который был несколько лет назад, сейчас есть небольшая пропасть. Но надо дорожить местом, где тебя воспитали.