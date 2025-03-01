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  • Рабинер прокомментировал 0:0 «Зенита» и ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином»

Рабинер прокомментировал 0:0 «Зенита» и ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином»

1 марта, 21:11
16

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Представить по веселейшему первому тайму, что игра «Зенита» и ЦСКА закончится нулевой ничьей, было почти невозможно. Момент на моменте – но это, повторяю, только до перерыва. После было куда больше борьбы, чем игры. Но инерция впечатления заставляет вспоминать именно начало.

Сам по себе ничейный исход выглядит справедливым – в этом плане полностью согласен с Владом Радимовым. А счастливый человек из тех, кто сегодня был на поле, – думаю, Игорь Акинфеев. «Сухарь» маэстро в таком выездном матче дорогого стоит. Его сейв высшей категории сложности на второй минуте при выходе один на один Максима Глушенкова предопределил очень многое. Открой «Зенит» счет в самом начале – это была бы совсем другая игра.

Марко Николич, как выяснилось, интересно поработал зимой. Перестроился с пяти на четырех защитников, органично внедрил в состав Миралема Пьянича, создал команду, которая на удивление хорошо умеет контролировать мяч. И на этом фоне «Зенит» столь же неожиданно смотрелся командой, которая перестала играть в контроль. И мне не кажется это сознательным решением Семака.

Факт выхода в опорной зоне Вани Дркушича, номинального центрального защитника, показал те самые недоработки менеджмента зимой. Без Клаудиньо вообще и в данный момент Вендела (да ему и в принципе недолго в Питере осталось) вести игру из центра зенитовцам стало некому.

Самая хорошая новость для «Зенита» – это игра Мантуана по правой бровке. Монстр, успевал все. Это и есть образец игры современного крайнего защитника, и вижу такого Мантуана результатом как раз работы на зимних сборах.

Зато что ничего не изменилось – Дельфин остается Дельфином. Уже и судья Алексей Николаев по ТВ справедливо заметил, что Александр Соболев, выйдя на четверть часа, снова не забил, зато оправдал свое всем известное прозвище.

Ничья эта – в пользу «Краснодара», «Спартака», «Динамо». ЦСКА от нее выгадал если только морально – армейцам, чтобы подняться с шестого места, надо наверстывать много, и это можно сделать только победами. Марко Николич вот только что высказал недовольство игроками, вышедшими на замену. И веселым явно не выглядел. Как и Семак.

Но со стороны это был не пустой матч. Не нулевой, как счет. Однако и не такой, о котором кто-либо из соперников мог бы сказать: «Мы упустили победу», – написал Рабинер.

  • «Зенит» возглавил таблицу.
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр
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Комментарии (16)
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Taps
1740855731
Тупой урод пытался организовать 2 пенальти.
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Cleaner
1740857715
А Дельфин так и остается гопником!
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FWSPM
1740858832
Там не столько был хорош мантуан как плох койта. Полнейший бездарь. Ну а дельфин что с него взять? Он только с глупым лицом падать умеет
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DOCTOR PENALTY
1740859917
В первом случае - дельфин, а во втором точно баклан!
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neim
1740866771
Горбатого только могила исправит. У дельфина нырки в генах заложены. Жаль, что ещë желтой карточкой не разжился, а ведь было за что !
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Против в...
1740871851
Отправьте дельфина в синхронное плавание! Кто сказал этому чуду, что он футболист???
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Борис34684
1740881736
У голубого дельфина с нырками явный прогресс, Семак зимой явно время не терял.
Ответить
subbotaspartak
1740896808
Может Соболю в Черноморец?
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александр-черных-yandex
1740900000
Не Дельфин он а Русалка. Дельфины под мужиков не ложазтся.
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Vaskodegama
1740933739
Два явных пенальти не поставили на Соболеве и ещё и оскорбляют диванные аналитики. Мойзес, который вообще не умеет играть без нарушения правил, либо руками хватает, либо по ногам бьёт, просто держал его изо всех сил.
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