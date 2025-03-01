Рабинер прокомментировал 0:0 «Зенита» и ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Представить по веселейшему первому тайму, что игра «Зенита» и ЦСКА закончится нулевой ничьей, было почти невозможно. Момент на моменте – но это, повторяю, только до перерыва. После было куда больше борьбы, чем игры. Но инерция впечатления заставляет вспоминать именно начало.

Сам по себе ничейный исход выглядит справедливым – в этом плане полностью согласен с Владом Радимовым. А счастливый человек из тех, кто сегодня был на поле, – думаю, Игорь Акинфеев. «Сухарь» маэстро в таком выездном матче дорогого стоит. Его сейв высшей категории сложности на второй минуте при выходе один на один Максима Глушенкова предопределил очень многое. Открой «Зенит» счет в самом начале – это была бы совсем другая игра.

Марко Николич, как выяснилось, интересно поработал зимой. Перестроился с пяти на четырех защитников, органично внедрил в состав Миралема Пьянича, создал команду, которая на удивление хорошо умеет контролировать мяч. И на этом фоне «Зенит» столь же неожиданно смотрелся командой, которая перестала играть в контроль. И мне не кажется это сознательным решением Семака.

Факт выхода в опорной зоне Вани Дркушича, номинального центрального защитника, показал те самые недоработки менеджмента зимой. Без Клаудиньо вообще и в данный момент Вендела (да ему и в принципе недолго в Питере осталось) вести игру из центра зенитовцам стало некому.

Самая хорошая новость для «Зенита» – это игра Мантуана по правой бровке. Монстр, успевал все. Это и есть образец игры современного крайнего защитника, и вижу такого Мантуана результатом как раз работы на зимних сборах.

Зато что ничего не изменилось – Дельфин остается Дельфином. Уже и судья Алексей Николаев по ТВ справедливо заметил, что Александр Соболев, выйдя на четверть часа, снова не забил, зато оправдал свое всем известное прозвище.

Ничья эта – в пользу «Краснодара», «Спартака», «Динамо». ЦСКА от нее выгадал если только морально – армейцам, чтобы подняться с шестого места, надо наверстывать много, и это можно сделать только победами. Марко Николич вот только что высказал недовольство игроками, вышедшими на замену. И веселым явно не выглядел. Как и Семак.

Но со стороны это был не пустой матч. Не нулевой, как счет. Однако и не такой, о котором кто-либо из соперников мог бы сказать: «Мы упустили победу», – написал Рабинер.