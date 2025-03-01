Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра состоится 1 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Печенин, Костанца, Бабкин, Зиньковский, Дмитриев, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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Источник: «Бомбардир»