Стали известны стартовые составы на матч 19 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра состоится 1 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Печенин, Костанца, Бабкин, Зиньковский, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!