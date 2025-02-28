Пономарев: «Зделар – ну что это за полузащитник? Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

– За счет чего «армейцы» могут набрать три очка в матче с «Зенитом»?

– Я посмотрел на состав ЦСКА. Все-таки хорошая команда, добротная. Тем более, сейчас пришел еще Алеррандро в нападение. Оборона у «армейцев» в порядке, вратарская линия тоже. Полузащита мобильная, интересная, кроме Пьянича. Последние матчи показали, что команда забивает и не пропускает много. Так что бой будет очень серьезный.

А вот что касается «Зенита», у меня есть большие сомнения. Хотя там есть два очень хороших нападающих.

– Как вы отнеслись к переходу Зделара в «Зенит»?

– Для ЦСКА это неплохо, потому что он провел почти сто матчей и забил всего один мяч. Ну что это за полузащитник? И бывший «армеец» Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает.

Они ему не пригодятся. Как и Соболев. Хотя, Сашу он, возможно, и подпустит к составу. Но у «Зенита» другая игра. Соболев – тягучий. Как на него играть? Игра у питерцев строиться по-другому. Там есть два сильных нападающих.

– Каким будет результат матча?

– Ничейным. ЦСКА будет мало угрожать воротам «Зенита», но у москвичей оборона покрепче питерской. Она справится с атакой соперника. Поэтому будет нулевая ничья.

– Ожидаете увидеть новичка ЦСКА Алеррандро в стартовом составе?

– Да, ожидаю. Но если он не попадет в игру, его быстро заменят. А Мусаев работоспособный, хорошо двигается, предлагает себя, но у него маловато техники.

Еще есть Койта и Гуарирапа. Секу – неплохой футболист, но он должен войти в игру. У него есть желание, скорость. Он может пригодиться ЦСКА. А вот Гуарирапу я не пойму. Здоровый парень, с хорошими физическими данными, но никак не заиграет. Может, в этом полугодии он раскроется.

– Как считаете, для ЦСКА эта игра – последний шанс вклиниться в гонку за золото, или они уже растеряли слишком много очков?

– Не знаю насчет первого места, но за призовое – «армейцы» поборются. Если они удачно сыграют с «Зенитом», то все возможно.

– ЦСКА во время зимней подготовки наигрывал новую схему, которую все видели в товарищеских матчах. Не означает ли это, что «армейцы» являются для «Зенита» открытой книгой?

– Не думаю. Схема есть схема, игроки есть игроки. Все зависит от футболистов. Как они будут играть. Надо ребят правильно расставить.

– «Зенит» может позволить себе осечку в матче с ЦСКА?

– Может. Бой будет хороший, и я думаю, «армейцы» выдержат натиск. Они плотно прихватят бразильцев, и те заскучают. Так что забить гости не смогут, скорее всего, но и не пропустят. Будет счет 0:0.