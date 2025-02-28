Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Зделар – ну что это за полузащитник? Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает»

Пономарев: «Зделар – ну что это за полузащитник? Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает»

Сегодня, 11:21
2

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

– За счет чего «армейцы» могут набрать три очка в матче с «Зенитом»?

– Я посмотрел на состав ЦСКА. Все-таки хорошая команда, добротная. Тем более, сейчас пришел еще Алеррандро в нападение. Оборона у «армейцев» в порядке, вратарская линия тоже. Полузащита мобильная, интересная, кроме Пьянича. Последние матчи показали, что команда забивает и не пропускает много. Так что бой будет очень серьезный.

А вот что касается «Зенита», у меня есть большие сомнения. Хотя там есть два очень хороших нападающих.

– Как вы отнеслись к переходу Зделара в «Зенит»?

– Для ЦСКА это неплохо, потому что он провел почти сто матчей и забил всего один мяч. Ну что это за полузащитник? И бывший «армеец» Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает.

Они ему не пригодятся. Как и Соболев. Хотя, Сашу он, возможно, и подпустит к составу. Но у «Зенита» другая игра. Соболев – тягучий. Как на него играть? Игра у питерцев строиться по-другому. Там есть два сильных нападающих.

– Каким будет результат матча?

– Ничейным. ЦСКА будет мало угрожать воротам «Зенита», но у москвичей оборона покрепче питерской. Она справится с атакой соперника. Поэтому будет нулевая ничья.

– Ожидаете увидеть новичка ЦСКА Алеррандро в стартовом составе?

– Да, ожидаю. Но если он не попадет в игру, его быстро заменят. А Мусаев работоспособный, хорошо двигается, предлагает себя, но у него маловато техники.

Еще есть Койта и Гуарирапа. Секу – неплохой футболист, но он должен войти в игру. У него есть желание, скорость. Он может пригодиться ЦСКА. А вот Гуарирапу я не пойму. Здоровый парень, с хорошими физическими данными, но никак не заиграет. Может, в этом полугодии он раскроется.

– Как считаете, для ЦСКА эта игра – последний шанс вклиниться в гонку за золото, или они уже растеряли слишком много очков?

– Не знаю насчет первого места, но за призовое – «армейцы» поборются. Если они удачно сыграют с «Зенитом», то все возможно.

– ЦСКА во время зимней подготовки наигрывал новую схему, которую все видели в товарищеских матчах. Не означает ли это, что «армейцы» являются для «Зенита» открытой книгой?

– Не думаю. Схема есть схема, игроки есть игроки. Все зависит от футболистов. Как они будут играть. Надо ребят правильно расставить.

– «Зенит» может позволить себе осечку в матче с ЦСКА?

– Может. Бой будет хороший, и я думаю, «армейцы» выдержат натиск. Они плотно прихватят бразильцев, и те заскучают. Так что забить гости не смогут, скорее всего, но и не пропустят. Будет счет 0:0.

  • Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.
  • Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками. ЦСКА идет 6-м с 31 баллом.

Еще по теме:
«Зенит» – ЦСКА: прогноз на матч 19 тура РПЛ, 1 марта
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
«Зенит» представил новую окраску клубного автобуса 9
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1740732707
"он провел почти сто матчей и забил всего один мяч. Ну что это за полузащитник?" жесть, как старика кроет. опорник и не должен забивать! барриос - больше 200 матчей. 3 гола за 6 лет. при этом даже хряки не скажут, что это плохой игрок.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Бывший игрок ЦСКА раскрыл свою зарплату в клубе
13:05
2
Акинфеев назвал самый памятный момент за ЦСКА
12:51
Селюк спрогнозировал скандалы в «Динамо» в случае прихода Карпина
12:44
Личка прокомментировал ситуацию с Бителло
12:29
«МЮ» хочет обменять своего игрока на Осимхена
12:21
⚽ РПЛ возвращается! «Динамо Мх» – «Локо», «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Оренбург» и другие матчи тура
12:04
8
Радимов назвал главную проблему «Краснодара»
11:30
1
Помазун рассказал об отсутствии перспектив на позиции сменщика Акинфеева
11:07
Селюк – об официальной причине ухода Карпина из «Ростова»: «Никогда не поверю в эту хрень»
10:54
7
Все новости
Все новости
Червиченко оценил назначение Альбы в «Ростов»
12:57
Бабаев рассказал об изменениях в работе спортивного блока ЦСКА
12:32
1
Червиченко сравнил Луиса Энрике и Ливая Гарсию
12:04
1
⚽ РПЛ возвращается! «Динамо Мх» – «Локо», «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Оренбург» и другие матчи тура
12:04
8
Радимов назвал главную проблему «Краснодара»
11:30
1
Пономарев: «Зделар – ну что это за полузащитник? Ахметов – тоже черепаха Тортилла. Не знаю, зачем Семак их покупает»
11:21
2
Помазун рассказал об отсутствии перспектив на позиции сменщика Акинфеева
11:07
Селюк – об официальной причине ухода Карпина из «Ростова»: «Никогда не поверю в эту хрень»
10:54
6
Реакция Лички на возможное назначение Карпина в «Динамо»
10:40
3
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
10:32
«Ростов» проведет переговоры со старожилом команды по новому контракту
10:30
Где смотреть матч «Пари НН» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
10:29
Червиченко: «Я больше верю в Кукуяна для «Спартака», чем в Слишковича»
10:26
7
Где смотреть матч «Ахмат» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 марта 2025
10:26
Семин объяснил, почему за «Зенит» болеют в Москве
10:15
15
ФотоФорвард «Краснодара» перешел в клуб из Казахстана
10:07
1
ФотоСписок комментаторов на матчи 19-го тура РПЛ
09:51
2
Непомнящий оценил знания Мостового о тренерстве
09:30
3
Гинер прокомментировал будущее Акинфеева
09:20
1
Бубнов сделал прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ
08:50
6
Жена Карпина раскрыла, где тренер будет жить после ухода из «Ростова»
08:35
9
Экс-гендиректор «Спартака»: «Станкович может стать великим тренером»
08:18
1
Фото«Зенит» представил новую окраску клубного автобуса
08:08
9
Мостовой назвал народную команду: «Это уже в веках»
07:50
15
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» обратился к болельщикам перед возобновлением сезона
01:15
16
Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»
00:51
2
Рианчо объяснил, почему Абаскаль не добьется успеха со сборной России
00:32
3
Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»
Вчера, 23:58
2
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 