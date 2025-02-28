Мостовой назвал народную команду: «Это уже в веках»

Бывший полузащитник «Спартака», «Красной Пресни» и сборной России Александр Мостовой сказал, какую команду считает самой народной в российском футболе.

«В вопросе самой народной команды у каждого будет своe мнение. Андрюха Канчельскис, назвав «Торпедо», углубился в историю. И все мнения в этом вопросе нужно правильно оценивать и выслушивать.

Другое дело, если брать мнение масс, а не нас, экспертов. То я всегда помню, что народной командой всегда был «Спартак». Когда я приходил в «Спартак», когда я играл в «Спартаке» и когда ушeл было так. Всегда был только «Спартак», который всегда называли народной командой.

ЦСКА – это военные, их же никогда не пытались называть народной командой. Поэтому мне кажется, что тут спорить бесполезно.

Конечно, «Спартак» – самая народная команда даже на сегодня. Мне кажется, что «Зенит» не сможет себя приблизить к этому статусу даже за счeт своих чемпионств.

То, что «Спартак» – народная команда – это уже в веках. Не мы же футбол придумали. Эти фразы и статусы тоже не мы придумали. Это уже въелось. Этого не изменишь.

ЦСКА – военные, «Динамо» – милиция, а «Спартак» всегда был народным. Если кто-то захочет поменять это и сделать «Зенит» народной командой, то уверен, что все скажут: да какая «Зенит» народная команда? Вот такая тут история», – сказал Мостовой.