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Мостовой назвал народную команду: «Это уже в веках»

Сегодня, 07:50
10

Бывший полузащитник «Спартака», «Красной Пресни» и сборной России Александр Мостовой сказал, какую команду считает самой народной в российском футболе.

«В вопросе самой народной команды у каждого будет своe мнение. Андрюха Канчельскис, назвав «Торпедо», углубился в историю. И все мнения в этом вопросе нужно правильно оценивать и выслушивать.

Другое дело, если брать мнение масс, а не нас, экспертов. То я всегда помню, что народной командой всегда был «Спартак». Когда я приходил в «Спартак», когда я играл в «Спартаке» и когда ушeл было так. Всегда был только «Спартак», который всегда называли народной командой.

ЦСКА – это военные, их же никогда не пытались называть народной командой. Поэтому мне кажется, что тут спорить бесполезно.

Конечно, «Спартак» – самая народная команда даже на сегодня. Мне кажется, что «Зенит» не сможет себя приблизить к этому статусу даже за счeт своих чемпионств.

То, что «Спартак» – народная команда – это уже в веках. Не мы же футбол придумали. Эти фразы и статусы тоже не мы придумали. Это уже въелось. Этого не изменишь.

ЦСКА – военные, «Динамо» – милиция, а «Спартак» всегда был народным. Если кто-то захочет поменять это и сделать «Зенит» народной командой, то уверен, что все скажут: да какая «Зенит» народная команда? Вот такая тут история», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» побеждал в РПЛ последние 6 лет.
  • «Спартак» выигрывал золотые медали чемпионатов СССР и России в сумме 22 раза, ЦСКА – 12, «Зенит» и «Динамо» – по 11, «Торпедо» и «Локомотив» – по 3, «Рубин» – 2, «Алания» – 1.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Торпедо Зенит Мостовой Александр
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Комментарии (10)
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PAREVG.
1740720349
Согласен Да и кому позор России вообще нужен за пределами Ленинградской области?
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BarStep
1740721574
Полностью согласен с Саней! Только Спартак М - народная команда была, есть и будет. Не понимаю только, зачем эту тему вообще будоражат?! Зачем пытаются к народникам притянуть Зенит??? Меня лично вполне устраивает статус Зенита как команда аристократ и зачем нам понижение этого самого статуса :) Хрюканы, не волнуйтесь пж, никто у вас это звание не собирается отбирать. Мы только чемпионства будем штамповать и переодически треблы., как то так :)
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DOCTOR PENALTY
1740722615
Вряд ли кто здесь будет спорить с Мостовым. Кроме питерских. Но никогда команда кучки газпромовских олигархов не будет народной. **
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WE ARE FOR PETER
1740724930
Навязчивое мнение это называется) навязали и пошло поехало
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