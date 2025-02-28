Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин подтвердил, что «Спартак» пытался его заполучить.
– Писали, что тебя хотел «Спартак».
– Звонили. Поблагодарил за интерес. Но, повторюсь, я тогда уже все решил.
– Поиграть в великом «Спартаке» – разве не мечта любого мальчишки?
– А «Краснодар» чем хуже? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак».
Плюс у меня супруга из Краснодарского края, а своих родителей я перевез туда, когда еще играл за «Кубань».
В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом.
- В марте Дюпину исполнится 37 лет.
- В составе «Краснодара» он провел 5 матчей и пропустил 10 голов.
- Контракт голкипера истекает через 4 месяца.
Источник: Sport24