Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин подтвердил, что «Спартак» пытался его заполучить.

– Писали, что тебя хотел «Спартак».

– Звонили. Поблагодарил за интерес. Но, повторюсь, я тогда уже все решил.

– Поиграть в великом «Спартаке» – разве не мечта любого мальчишки?

– А «Краснодар» чем хуже? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак».

Плюс у меня супруга из Краснодарского края, а своих родителей я перевез туда, когда еще играл за «Кубань».

В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом.