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Дюпин ответил, почему отказал «Спартаку»

Сегодня, 00:51
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Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин подтвердил, что «Спартак» пытался его заполучить.

– Писали, что тебя хотел «Спартак».

– Звонили. Поблагодарил за интерес. Но, повторюсь, я тогда уже все решил.

– Поиграть в великом «Спартаке» – разве не мечта любого мальчишки?

– А «Краснодар» чем хуже? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак».

Плюс у меня супруга из Краснодарского края, а своих родителей я перевез туда, когда еще играл за «Кубань».

В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом.

  • В марте Дюпину исполнится 37 лет.
  • В составе «Краснодара» он провел 5 матчей и пропустил 10 голов.
  • Контракт голкипера истекает через 4 месяца.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Дюпин Юрий
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Комментарии (1)
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алдан2014
1740697303
Дай Бог здоровья Галицкому. Но если с ним ,что то случится,закончится финансирование. И вы все разбежитесь. В этом идеология современного футбола. Не в обиду футболистам. Для них эмблема клуба ничто не значит
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