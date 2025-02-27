Дюпин объяснил, почему перешел в «Краснодар» из «Рубина»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал о смене команды летом 2024 года после пяти сезонов в «Рубине».

– На самом деле – все очень просто. Контракт с «Рубином» истекал в июне 2024-го. За несколько дней до конца чемпионата ко мне подошли люди из руководства и предложили продлиться. Они обозначили свои условия, я – свои. И они ушли думать.

– Что дальше?

– Сезон закончился, а с «Рубином» все еще не было никаких договоренностей. В этот момент на меня вышел «Краснодар» – мы договорились буквально за пару дней.

– «Рубин» не пытался перехватить?

– Они ждали моего решения. Я четко решил, что ухожу в «Краснодар».