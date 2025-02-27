Защитник ЦСКА – о настрое на «Зенит»: «Кипит кровь и щепки летят»

Виллиан Роша высказался о первом матче ЦСКА в РПЛ после зимней паузы.

В 19-м туре армейцы на выезде сыграют с «Зенитом».

«Матчи с «Зенитом» не менее важны, чем со «Спартаком». Точно так же кипит кровь и щепки летят...

Как я уже говорил, на каждый матч я стараюсь выходить с максимальным настроем и отдаваться на поле на сто процентов.

Дополнительная мотивация? Сыграть удачно против бразильцев желания нет. Есть желание выиграть у чемпиона России всех последних лет и самого большого клуба страны. Вот и все», – заявил центральный защитник.