Защитник ЦСКА – о настрое на «Зенит»: «Кипит кровь и щепки летят»

Виллиан Роша высказался о первом матче ЦСКА в РПЛ после зимней паузы.
В 19-м туре армейцы на выезде сыграют с «Зенитом».
«Матчи с «Зенитом» не менее важны, чем со «Спартаком». Точно так же кипит кровь и щепки летят...
Как я уже говорил, на каждый матч я стараюсь выходить с максимальным настроем и отдаваться на поле на сто процентов.
Дополнительная мотивация? Сыграть удачно против бразильцев желания нет. Есть желание выиграть у чемпиона России всех последних лет и самого большого клуба страны. Вот и все», – заявил центральный защитник.
- Матч на «Газпром Арене» состоится в субботу, 1 марта, в 16:30 мск.
- «Зенит» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, ЦСКА – на 6-м.
- В 8-м туре петербуржцы выиграли в гостях со счетом 1:0.
Источник: «Спорт-Экспресс»