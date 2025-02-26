Семак высказался о новичках «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что у его команды не так много новичков, на которых можно рассчитывать в настоящий момент.

«Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но эта та позиция, на которую требовалось усиление.

К большому сожалению, Караваев получил серьезную травму, эта позиция у нас оставалась пустой, Мантуан действует на непривычной позиции.

Что касается Зделара, здесь тоже всe произошло в последний момент. Трансферы, которые планировалось сделать в центральную зону, не удалось осуществить. Здесь мы воспользовались ситуацией, что у Зделара заканчивался контракт, они не планировали его продлевать.

Мы взяли игрока в нашу проблемную зону, чтобы создать определенную конкуренцию и усилить ту часть, которая требовала этого усиления. Думаю, что как минимум он удлинит нашу скамейку. Игрок опытный, понимает быстро требования, но пришел достаточно поздно. Потребуется определенное время, чтобы понять, сыграться.

Что касается Луиса Энрике, игрок пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Он молодой футболист, тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать», – сказал Семак.