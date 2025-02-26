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Семак высказался о новичках «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что у его команды не так много новичков, на которых можно рассчитывать в настоящий момент.

«Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришел немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но эта та позиция, на которую требовалось усиление.

К большому сожалению, Караваев получил серьезную травму, эта позиция у нас оставалась пустой, Мантуан действует на непривычной позиции.

Что касается Зделара, здесь тоже всe произошло в последний момент. Трансферы, которые планировалось сделать в центральную зону, не удалось осуществить. Здесь мы воспользовались ситуацией, что у Зделара заканчивался контракт, они не планировали его продлевать.

Мы взяли игрока в нашу проблемную зону, чтобы создать определенную конкуренцию и усилить ту часть, которая требовала этого усиления. Думаю, что как минимум он удлинит нашу скамейку. Игрок опытный, понимает быстро требования, но пришел достаточно поздно. Потребуется определенное время, чтобы понять, сыграться.

Что касается Луиса Энрике, игрок пришел раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Он молодой футболист, тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать», – сказал Семак.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича и вратаря Никиту Гойло.
  • «Зенит» продал атакующего полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» за 20 миллионов евро, правого вингера Артура в «Ботафого» за 10 миллионов и центрфорварда Вильсона Изидора в «Сандерленд» за 6 миллионов. Также клуб подыскивает варианты для полузащитника Ду Кейроса.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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Интерес
1740560518
Да ладно,в нарушении режима природопользования,и учитывая близость к недрам,закинули запрещённую мелкоячеистую дрифтерную сеть,и тащат всё,что движется в этой мутной водной среде,и не проскальзывает сквозь ячейки.А потом "ду кейросят".
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Taps
1740563104
Семаку пора в Гейропу к своим "друзьям".
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acor94
1740563592
За 33 миллиона игрок должен встраиваться с 1 тренеровки.
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FROLL007
1740563829
Вперёд Богданыч за 7 чемпионством.
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