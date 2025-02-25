Семин ответил, готов ли он сменить Карпина в «Ростове»

Экс-тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о возможности во второй раз возглавить донскую команду.

Сегодня ростовчане объявили об уходе Валерия Карпина.

Его преемником стал Джонатан Альба.

Семин тренировал «Ростов» в сезоне-2021/22. Тогда команда выиграла 1 из 7 матчей при 3 ничьих и 3 поражениях.

«Я думаю, что уже этого не произойдeт. Потому что, наверное, для руководителей «Ростова» особо это неожиданно не было.

Были какие-то договорeнности, и вполне возможно, что уже есть тренер, поэтому нечего сейчас об этом говорить», – заявил Сeмин.