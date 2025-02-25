Титов высказался об уходе Карпина из «Ростова»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Ростова».

– Карпин много раз говорил, что устал от работы и может уйти. С момента прихода в «Спартак», где он был спортивным и генеральным директором и главным тренером, у него почти не было перерыва в работе.

После он трудился в Испании, «Армавире», позже перешел в «Ростов» и возглавил сборную России. В таком графике тяжело, прекрасно понимаю Валеру.

Человек не железный, он просто устал. Семья должна видеть своего отца и мужа. Наверное, он хочет видеть больше своих родных.

Иногда надо и отдохнуть. Сейчас наберется сил, а новый клуб и вызов точно будут в будущем, чего и желаю ему.

Непонятно только почему он ушел из «Ростова» за несколько дней до возобновления чемпионата. Но раз принял такое решение, значит были нюансы, о которых мы не знаем.

– Его работу в «Ростове», где много молодежи и иногда шла борьба за медали, как можно оценить?

– Он молодец. С учетом логистики в последние три года, минимального количества иностранцев и большого количества молодых игроков Карпин давал результат.

Может, будь больше болельщиков на трибунах, он был бы еще лучше, но в такой посещаемости стадиона вины Карпина нет. Хочется, чтобы зрители в Ростове‑на‑Дону вернулись на стадион.

– Карпин сказал, что хочет сосредоточиться на сборной России.

– Ситуация в мире меняется быстро, допускаю, что с нами захотят играть куда больше соперников. Да, очереди не будет, но появится более широкий выбор.

Теперь он будет больше времени уделять сборной России, тем более выбор футболистов обширный, нужно следить за каждым.

В свое время Олег Романцев перед Евро‑1996 тоже уходил из «Спартака», чтобы работать только в национальной команде.