Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о решении Валерия Карпина покинуть «Ростов».

– Валерий Карпин покинул «Ростов» за три дня до возобновления чемпионата, не удивительно ли такое решение?

– Удивительно.

– Теперь у «Ростова» могут возникнуть проблемы в весенней части сезона?

– Не могу вам сказать. Это вам скажут люди из «Ростова».