Евсеев одним словом отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о решении Валерия Карпина покинуть «Ростов».
– Валерий Карпин покинул «Ростов» за три дня до возобновления чемпионата, не удивительно ли такое решение?
– Удивительно.
– Теперь у «Ростова» могут возникнуть проблемы в весенней части сезона?
– Не могу вам сказать. Это вам скажут люди из «Ростова».
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.