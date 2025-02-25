Смородская осудила Абаскаля за желание возглавить сборную России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Гильермо Абаскаля о сборной России.

Испанский тренер заявил о согласии возглавить национальную команду.

«Это просто цирк. Ему никто больше никогда ничего не предложит. Абаскаль провалил всe там, где появлялся. В том числе в «Гранаде».

Это и смешное, и глупое заявление, и в то же время каким‑то отчаянием веет.

Он думал, что после «Спартака» найдет любую работу, но надо было для этого сделать что‑то хорошее. Он ничего для этого не сделал. Он не умеет ничего», – сказала Смородская.