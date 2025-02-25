Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Смородская осудила Абаскаля за желание возглавить сборную России

Смородская осудила Абаскаля за желание возглавить сборную России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Гильермо Абаскаля о сборной России.

Испанский тренер заявил о согласии возглавить национальную команду.

«Это просто цирк. Ему никто больше никогда ничего не предложит. Абаскаль провалил всe там, где появлялся. В том числе в «Гранаде».

Это и смешное, и глупое заявление, и в то же время каким‑то отчаянием веет.

Он думал, что после «Спартака» найдет любую работу, но надо было для этого сделать что‑то хорошее. Он ничего для этого не сделал. Он не умеет ничего», – сказала Смородская.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Тренера уволили в апреле.
  • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

Новости по теме
Смородская оценила уход Карпина из «Ростова» 2
Смородская сказала, чем ее впечатлили трансферы «Спартака» 10
Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо» 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:00
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
The only one
1740498367
да пусть не переживает. Абаскаля уже пингвины пригласили поднимать футбол в Антарктике.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 