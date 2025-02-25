Абаскаль назвал пять россиян, которых он хотел купить в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, каких российских игроков хотел подписать в период работы в московском клубе.
– Можете назвать несколько русских футболистов, которых вы хотели подписать в «Спартак», но не получилось?
– Тюкавин, Козлов, Кривцов, Обляков, Пиняев. Эти футболисты, на мой взгляд, очень интересны сейчас и будут ярко себя проявлять в будущем.
- 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
- Нападающий Константин Тюкавин играет в «Динамо», полузащитник Иван Обляков – в ЦСКА, форвард Сергей Пиняев – в «Локомотиве», хавбеки Никита Кривцов и Данила Козлов – в «Краснодаре». В первой половине 2024 года Козлов выступал за «Балтику», а ранее был футболистом «Зенита».