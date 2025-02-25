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  • Абаскаль назвал пять россиян, которых он хотел купить в «Спартак»

Абаскаль назвал пять россиян, которых он хотел купить в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, каких российских игроков хотел подписать в период работы в московском клубе.

– Можете назвать несколько русских футболистов, которых вы хотели подписать в «Спартак», но не получилось?

– Тюкавин, Козлов, Кривцов, Обляков, Пиняев. Эти футболисты, на мой взгляд, очень интересны сейчас и будут ярко себя проявлять в будущем.

  • 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
  • Нападающий Константин Тюкавин играет в «Динамо», полузащитник Иван Обляков – в ЦСКА, форвард Сергей Пиняев – в «Локомотиве», хавбеки Никита Кривцов и Данила Козлов – в «Краснодаре». В первой половине 2024 года Козлов выступал за «Балтику», а ранее был футболистом «Зенита».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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NewLife
1740478323
Показал свою компетенцию - нулевая. Мост прав на все 100))))
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...короче
1740479421
...это все, кого удалось,навскидку, вспомнить)...
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Интерес
1740479795
Хоть этой пятёрке "свезло"!
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FWSPM
1740480691
хорошо что тебя уволили
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