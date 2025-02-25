Абаскаль назвал пять россиян, которых он хотел купить в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, каких российских игроков хотел подписать в период работы в московском клубе.

– Можете назвать несколько русских футболистов, которых вы хотели подписать в «Спартак», но не получилось?

– Тюкавин, Козлов, Кривцов, Обляков, Пиняев. Эти футболисты, на мой взгляд, очень интересны сейчас и будут ярко себя проявлять в будущем.