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Круговой поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберeм за оставшиеся до матча дни», – сказал Круговой.

  • Игра «Зенит» – ЦСКА пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.
  • 26-летний Круговой провел в этом сезоне за москвский клуб 24 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Защитник перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»

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1740477947
Опять прос... на последних секундах и удовлетворитесь смертельной схваткой за 6 место. Кстати,а на какой позиции ,и в кской линии он собирается играть в этом матче? Или опять-на замену,на 10 минут?
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