Круговой поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберeм за оставшиеся до матча дни», – сказал Круговой.

Игра «Зенит» – ЦСКА пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.

26-летний Круговой провел в этом сезоне за москвский клуб 24 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Защитник перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года.