Смородская сказала, чем ее впечатлили трансферы «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансферы «Спартака» этой зимой
«Впечатлили ли трансферы «Спартака»? Только если стоимостью, по всем остальным критериям – нет. Игроки без особого имени и за такие деньги – это впечатляет.
Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет. Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду», – сказала Смородская.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
- Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).