Смородская сказала, чем ее впечатлили трансферы «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансферы «Спартака» этой зимой

«Впечатлили ли трансферы «Спартака»? Только если стоимостью, по всем остальным критериям – нет. Игроки без особого имени и за такие деньги – это впечатляет.

Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет. Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду», – сказала Смородская.