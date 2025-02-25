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  • Смородская сказала, чем ее впечатлили трансферы «Спартака»

Смородская сказала, чем ее впечатлили трансферы «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила трансферы «Спартака» этой зимой

«Впечатлили ли трансферы «Спартака»? Только если стоимостью, по всем остальным критериям – нет. Игроки без особого имени и за такие деньги – это впечатляет.

Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет. Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду», – сказала Смородская.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона в «Тихуану» за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина в «Сочи» за 270 тысяч, а форвард Виллиан Жозе, защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов покинули клуб бесплатно. Они перешли в бразильскую «Баию», португальский АВС и «Урал» соответственно.
  • Также «Спартак» отдал в аренду вингеров Антона Зиньковского («Крылья Советов»), Виталия Шитова («Тюмень»), полузащитников Даниила Зорина («Ахмат») и Максима Лайкина («Нефтехимик»).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (5)
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R_a_i_n
1740462928
А где главный серун данного сайта? Проспал что ли?
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FROLL007
1740463982
Баба нутром видит! Гыгыгы
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Таврида
1740464389
Стоимость Помазуна впечатляет)
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