Михаил Кержаков – об уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»: «Им реально пора»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал январский уход Клаудиньо в «Аль-Садд».
– Венделу и Клаудиньо реально пора уходить?
– Да. По Клаудиньо было видно, что пора – мотивации нет.
– Как относитесь к названию «Зенит Рио-де-Жанейро»?
– «Зенит» был и всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. До меня, после бразильцев и всегда.
- «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
- Вендел летом уйдет в «Ботафого».