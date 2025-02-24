Михаил Кержаков – об уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»: «Им реально пора»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал январский уход Клаудиньо в «Аль-Садд».

– Венделу и Клаудиньо реально пора уходить?

– Да. По Клаудиньо было видно, что пора – мотивации нет.

– Как относитесь к названию «Зенит Рио-де-Жанейро»?

– «Зенит» был и всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. До меня, после бразильцев и всегда.