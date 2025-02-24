Бывшая пресс-атташе «Динамо» – о Захаряне: «Еще покажет всему миру, на что способен»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на гол полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна «Леганесу» (3:0).
- Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Сосьедада».
- После первого тайма с «Леганесом» россиянин был заменен.
- Захарян был травмирован с лета по январь.
«Какой красивый гол у Захи – пушка из-за штрафной! Заслужил после всех своих мучений с травмой и на скамейке.
Этот парень ещe покажет всему миру, на что он способен. Я чувствовала, что он заряжен», – написала Лысенко.
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