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  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» – о Захаряне: «Еще покажет всему миру, на что способен»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» – о Захаряне: «Еще покажет всему миру, на что способен»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на гол полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна «Леганесу» (3:0).

  • Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Сосьедада».
  • После первого тайма с «Леганесом» россиянин был заменен.
  • Захарян был травмирован с лета по январь.

«Какой красивый гол у Захи – пушка из-за штрафной! Заслужил после всех своих мучений с травмой и на скамейке.

Этот парень ещe покажет всему миру, на что он способен. Я чувствовала, что он заряжен», – написала Лысенко.

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1740381199
...ещe покажет всему миру, на что он способен.... ОНА про футбол?... или личное....
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