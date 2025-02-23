Анчелотти дал оценку игре «Реала» с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в эфире клубного канала высказался о матче 25-го тура Примеры с «Жироной» (2:0).
«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники, Вальверде, Рюдигеру...
Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме.
Я уже использовал все слова, какие только мог сказать про Модрича, у меня нет ничего нового. Он всегда блистателен», – сказал Анчелотти.
- Голы у мадридцев забили Лука Модрич на 41-й минуте и Винисиус на 83-й.
- «Реал» прервал серию из трех матчей подряд без побед в Ла Лиге.
- Клуб занимает 2-е место в Примере с 54 очками после 25 матчей. «Барселона» находится строчкой выше по дополнительным показателям. На счету «Атлетико» 53 очка.