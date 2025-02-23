Анчелотти дал оценку игре «Реала» с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в эфире клубного канала высказался о матче 25-го тура Примеры с «Жироной» (2:0).

«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники, Вальверде, Рюдигеру...

Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме.

Я уже использовал все слова, какие только мог сказать про Модрича, у меня нет ничего нового. Он всегда блистателен», – сказал Анчелотти.