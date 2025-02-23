Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Анчелотти дал оценку игре «Реала» с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в эфире клубного канала высказался о матче 25-го тура Примеры с «Жироной» (2:0).

«Мы хорошо контролировали игру, хорошо играли. У нас все отлично, лучшая новость дня – это возвращение Алабы. Он очень хорошо отыграл 60 минут, ему было очень комфортно. У нас начинают возвращаться некоторые защитники, Вальверде, Рюдигеру...

Мы подходим к самой важной части сезона в отличной форме.

Я уже использовал все слова, какие только мог сказать про Модрича, у меня нет ничего нового. Он всегда блистателен», – сказал Анчелотти.

  • Голы у мадридцев забили Лука Модрич на 41-й минуте и Винисиус на 83-й.
  • «Реал» прервал серию из трех матчей подряд без побед в Ла Лиге.
  • Клуб занимает 2-е место в Примере с 54 очками после 25 матчей. «Барселона» находится строчкой выше по дополнительным показателям. На счету «Атлетико» 53 очка.

Новости по теме
Чеферин сказал, когда узнал о победе Родри в голосовании на «Золотой мяч»
Примера. «Реал» победил «Жирону» (2:0) и прервал беспобедную серию
«Реал» проведет акцию против испанской футбольной федерации на матче с «Жироной»
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

23.02.2025 21:41
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 